Amor sin límite

Necip Memili es Reha Özkan

Reha Özkan es el esposo de Karsu, un hombre de carácter autoritario y volátil, que se muestra ausente y negligente en su papel como padre. Apenas se involucra en el cuidado de sus tres hijos, dejando todo el peso sobre los hombros de su esposa. Su falta de implicación y su temperamento impredecible se convierten en uno de los grandes detonantes del conflicto familiar.

La relación entre Reha y Karsu se ha mantenido únicamente por los hijos que tienen en común, aunque el vínculo está completamente desgastado.

Cuando Karsu descubre que Reha le ha sido infiel con su mejor amiga, decide poner fin a la relación. Pero él, herido en su orgullo, abandona su ciudad natal y se traslada a Estambul, donde ella ha buscado refugio junto a sus hijos.

Reha y su amante | Nova

Allí, lejos de recapacitar, Reha se obsesiona con hacerle la vida imposible, presionándola emocionalmente con la intención de que regrese con él. Su presencia será una amenaza constante para la estabilidad que Karsu busca.

