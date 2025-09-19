Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Demet Akbag es Filiz Çelik

Filiz Çelik es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Filiz Çelik es la madre de Karsu y arrastra una culpa silenciosa: la desaparación de su nieto Kuzey.

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Publicidad

Nova
Publicado:

Filiz Çelik es la madre de Karsu, una mujer marcada por el abandono y la traición. Su obsesión por la belleza, la juventud y las apariencias esconde heridas profundas: su exmarido la engañó y la dejó, lo que minó su autoestima y condicionó su forma de relacionarse con el mundo.

Tiene dos hijas, Karsu e Irmak, pero con ninguna mantiene una relación cercana. A lo largo de los años, las tensiones, los juicios no dichos y las decisiones del pasado han abierto una brecha dolorosa entre ellas.

Filiz arrastra, además, una culpa silenciosa: se siente responsable de la desaparición de su nieto Kuzey, ocurrida mientras él estaba bajo su cuidado. Desde entonces, vive atormentada por la pérdida y nunca ha dejado de buscarlo ni de esperarlo.

Filiz y Kuzey
Filiz y Kuzey | Nova

Cuando Karsu decide separarse de su marido y dejar atrás su vida anterior, regresa a Estambul junto a sus tres hijos y, sin más opción, se instala en casa de Filiz. Esta nueva convivencia reabre viejas heridas y hace aflorar rencores dormidos.

A través de los días compartidos, las discusiones, las reconciliaciones y el cuidado compartido de los pequeños, Filiz y Karsu comienzan a reencontrarse. Poco a poco, también Irmak, la hermana menor, volverá a entrar en escena. Estas tres mujeres aprenderán a perdonarse, dándose una segunda oportunidad como madre, hijas y hermanas.

Nova» Series» Amor sin límite» Personajes

Publicidad

Series

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Tilsim, la hija mayor de Kursa, herida por el abandono emocional de su madre tras la desaparición de su hermano Kuzey

Filiz es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey
Demet Akbag es Filiz Çelik

Filiz Çelik es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan
Momento destacado

Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul
Necip Memili es Reha Özkan

Reha Özkan, el marido infiel y controlador que persigue a Karsu hasta Estambul

Rehu Özkan, el esposo que traiciona a Karsu y ahora convierte su vida en un infierno.

Karsu busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga
Özge Özpirinçci es Karsu Çelik

Karsu Çelik busca desesperadamente a su hijo desaparecido, sin saber que su marido le es infiel con su mejor amiga

Karsu Çelik vive volcada en encontrar a su hijo Kuzey, que ha desaparecido mientras su marido Reha le es infiel con su mejor amiga.

Nova estrena este miércoles Amor sin límite, la serie turca que romperá tu corazón y te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Nova estrena el miércoles Amor sin límite, la serie turca que te hará creer de nuevo en la fuerza del amor

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Ayla arruina a los Eren y Gönül chantajea a Orhan para que vuelva a su lado a cambio de ayudarle a recuperar el dinero que les han robado

Doruk sueña en voz alta y comparte con Asiye su visión de un futuro ideal a su lado

Doruk sueña en voz alta y le cuenta a Asiye cómo imagina su futuro ideal a su lado

Publicidad