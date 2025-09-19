Filiz Çelik es la madre de Karsu y vive atormentada por la desaparición de su nieto Kuzey

Filiz Çelik es la madre de Karsu, una mujer marcada por el abandono y la traición. Su obsesión por la belleza, la juventud y las apariencias esconde heridas profundas: su exmarido la engañó y la dejó, lo que minó su autoestima y condicionó su forma de relacionarse con el mundo.

Tiene dos hijas, Karsu e Irmak, pero con ninguna mantiene una relación cercana. A lo largo de los años, las tensiones, los juicios no dichos y las decisiones del pasado han abierto una brecha dolorosa entre ellas.

Filiz arrastra, además, una culpa silenciosa: se siente responsable de la desaparición de su nieto Kuzey, ocurrida mientras él estaba bajo su cuidado. Desde entonces, vive atormentada por la pérdida y nunca ha dejado de buscarlo ni de esperarlo.

Filiz y Kuzey | Nova

Cuando Karsu decide separarse de su marido y dejar atrás su vida anterior, regresa a Estambul junto a sus tres hijos y, sin más opción, se instala en casa de Filiz. Esta nueva convivencia reabre viejas heridas y hace aflorar rencores dormidos.

A través de los días compartidos, las discusiones, las reconciliaciones y el cuidado compartido de los pequeños, Filiz y Karsu comienzan a reencontrarse. Poco a poco, también Irmak, la hermana menor, volverá a entrar en escena. Estas tres mujeres aprenderán a perdonarse, dándose una segunda oportunidad como madre, hijas y hermanas.