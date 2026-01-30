Verónica vuelve a Suiza y Karsu comienza a sentirse indispuesta: ¿estará embarazada?

Amor sin límite

Tras pedirle Bora que regrese a Suiza, Verónica se marcha definitivamente y Karsu empieza a encontrarse mal y sus náuseas no pasan desapercibidas para Nazan. ¿Estará embarazada?

Bora comunica a Karsu que Verónica regresa a Suiza y, desde allí, seguirá trabajando para él. Karsu se siente responsable de la decisión que ha tomado su marido, aunque en cierto modo se alegra de la noticia porque no llevaba bien que la su exnovia trabajara codo con codo con su esposo.

Nazan se entera de la decisión que ha tomado su hijo y no duda en reprocharle a su nuera lo ocurrido con Verónica, culpándola directamente de la situación. Además, le lanza un consejo que desagrada profundamente a Karsu. "Si te comportas así desde el principio, acabarás agotando su paciencia", le dice sin miramientos.

Pero Karsu no se queda callada y le pide que deje de opinar sobre la vida de los demás, un comentario que la madre de Bora no encaja nada bien. "Nadie conoce a Bora mejor que yo. Si intentas cambiarlo, acabarás decepcionándolo", le responde con firmeza.

La hermana de Irmak le aclara a su suegra que nunca ha pretendido cambiar a su marido, porque lo acepta tal y como es.

Durante la conversación, Karsu empieza a sentirse indispuesta y se va al baño. Lleva varios días con náuseas y Nazan no puede evitar sospechar que la madre de Tilsim, Selin y Deniz podría estar embarazada. ¿Estará en lo cierto?

