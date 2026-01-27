Amor sin límite

El trabajo y la sombra de Verónica ponen en jaque la relación de Bora y Karsu

La falta de tiempo de Bora y su cercanía con Verónica desatan las dudas de Karsu, que busca consuelo en su madre mientras teme que la distancia entre ambos vaya a más.

El trabajo y la sombra de Verónica ponen en jaque la relación de Bora y Karsu

Bora pasa cada vez más tiempo fuera de casa. El trabajo lo tiene completamente absorto y el hecho de que su exnovia, Verónica, trabaje codo con codo con él es algo que empieza a preocupar seriamente a Karsu.

Filiz visita a su hija y enseguida nota que algo no va bien. "No estoy bien con Bora. Está tan liado que casi ni le veo", le confiesa Karsu a su madre. La mujer de Hasan intenta quitar hierro al asunto y le recuerda que su marido dirige una empresa importante y necesita dedicarle muchas horas.

Karsu lo entiende, pero lo que no lleva nada bien es que Verónica se haya convertido en su sombra. Eso le molesta profundamente. Filiz la reprende con franqueza: "Tú ya sabías con qué tipo de hombre te casabas. No puedes pretender que deje el trabajo para estar siempre contigo".

Filiz intenta animar a Karsu sin mucho éxito

La conversación no termina de tranquilizarla. Karsu no puede evitar preocuparse y sufre al ver que Bora ni siquiera tiene tiempo para devolverle las llamadas. Filiz vuelve a intentar restarle importancia y le recuerda que su marido la adora, y que eso es lo realmente importante. Al final, consigue arrancarle una sonrisa a su hija. ¿Lograrán Bora y Karsu limar asperezas y recuperar la calma en su matrimonio?

