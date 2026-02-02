Momento destacado
Todos le advierten que Hakan no quiere casarse... y Ayça acude a una vidente en busca de respuestas
Ilusionada con su boda, Ayça empieza a temer que Hakan no quiera casarse con ella y acude a una vidente para confirmar sus peores temores. ¿Habrá boda?
Ayça siempre ha sido una mujer liberal a la que nunca le han gustado las relaciones serias. Sin embargo, desde que conoció a Hakan, su visión sobre el amor ha cambiado por completo. Aunque no es propio de ella, sueña con casarse con su novio y está muy ilusionada con los preparativos de su boda. No obstante, está preocupada porque las personas de su entorno no dejan de advertirle que Hakan no desea contraer matrimonio, algo que le parte el corazón. Su hermana, sin ir más lejos, le ha confesado que a Hakan nunca le ha interesado casarse.
Temiendo que su boda peligre, Ayça decide acudir a una vidente para que le lea las cartas y así saber si realmente su novio no quiere pasar por la vicaría. Su respuesta la deja helada: la clarividente le asegura que la boda no entra en los planes de su prometido. "No te hagas ilusiones. No se casará contigo. Para él solo eres un pasatiempo", le dice, dejando a Ayça completamente destrozada al creer que Hakan no la quiere. ¿Se acabarán dando el 'sí, quiero'?
