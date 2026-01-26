Nazan provoca tensiones en la familia con regalos costosos a los hijos de Karsu

Nazan no deja de sorprender a los hijos de Karsu con regalos costosos. En esta ocasión, obsequia a Tilsim y a sus amigos unas pulseras muy caras. La hija de Karsu queda encantada con los presentes, ya que siempre ha mostrado gusto por lo lujoso.

Sin embargo, la hermana de Irmak no ve con buenos ojos que la madre de su esposo compre regalos con tanta frecuencia a sus hijos. "No puedes educar a los niños privándoles de cosas", le dice a su suegra. Karsu le pide encarecidamente que no vuelva a hacerlo, pues no quiere que su hija mayor se convierta en una persona materialista. "Si vuelve a pasar algo así, te vas a enterar", le advierte con seriedad a Nazan.

El comportamiento de Nazan está provocando cierta tensión entre sus hijos. Tilsim está encantada con los regalos de la madre de Bora y se ha convertido en la más popular de la clase, algo que para ella es muy importante. Por su parte, la pequeña Selin, al ver la pulsera de su hermana y expresar cuánto le gusta, recibe la oferta de su abuela de comprarle otra, ignorando las advertencias de su nuera.

Además, Nazan intenta generar celos en Karsu insinuando que su esposo Bora está en una reunión importante de negocios con su exnovia, Verónica. Esto provoca un gran malestar en la hermana de Irmak.

Al regresar a casa, Bora escucha a Karsu y se entera de lo sucedido con su madre. Ella le explica que Nazan intenta ganarse a sus hijos mediante regalos costosos. Él minimiza el incidente y le asegura a su esposa que su madre actúa de esa manera para intentar enmendar sus errores cometidos con ella y su familia.