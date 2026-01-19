Una invitada no deseada irrumpe en la recepción de boda de Bora y Karsu

Nazan ha organizado una recepción para hacer público el enlace de su hijo con Karsu. La pareja no había podido celebrar su boda como Dios manda y la madre de Bora ha querido hacerlo por todo lo alto, para que pueda acudir lo más granado de la alta sociedad.

Filiz tiene preparado un regalo de novios que emociona a su hija: una artista de renombre actúa en la fiesta. Sin embargo, todo se va al traste cuando aparece una mujer de la mano de un niño y asegura, ante todos los presentes, que el pequeño es hijo de Bora. "Nadie me ha invitado, pero mi hijo debería estar en la boda de su padre", afirma la desconocida ante los invitados.

La hermana de Irmak y el empresario se quedan en shock al escucharla. Bora perjura a Karsu que la mujer está mintiendo y está convencido de que lo hace por dinero. ¿Tendrá algo que ver Nazan con lo ocurrido?

La hija de Filiz decide darle un voto de confianza a su marido y opta por quedarse a su lado y no abandonar la fiesta. Nazan se queda de piedra al ver la reacción de Karsu. "Admiro tu entereza. Otra mujer habría salido corriendo", le dice a su nuera.

Finalmente, la mujer es expulsada de la celebración de boda de Bora y Karsu. Cuando los medios de comunicación, apostados a la salida del local, le preguntan por lo sucedido, ella asegura que Bora es el padre de su hijo y que está dispuesta a llegar hasta el final para demostrarlo.

Ya en casa, Karsu y Bora hablan con más calma de lo ocurrido en la fiesta. Ella quiere confiar en él, pero no le resulta fácil. La mujer ha afirmado que llevaban años saliendo y Karsu teme que su marido se estuviera viendo con la desconocida cuando ellos empezaron su relación. "No estoy celosa, solo intento comprenderlo", le explica a Bora, y él vuelve a repetirle que todo es una mentira.