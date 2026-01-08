Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Amor sin límite

Bora sorprende a Karsu con su firme deseo de casarse, pero la esperada pedida aún se hace de rogar… ¿qué está esperando el empresario para dar el paso definitivo?

Tras quedar con el hijo de un amigo de Hasan para cenar, Karsu y Bora se quedan solos en el restaurante y él le confiesa su intención de pedirle matrimonio. "Tú y yo nos vamos a casar", le dice sin rodeos, una declaración que deja en shock a la hija de Filiz. "¿Te lo has pensado bien?, le pregunta a su novio. Ella quiere saber si está seguro de dar ese paso tan importante. Bozbeyli lo tiene claro. Está muy enamorado de ella y su único deseo es convertirse en su esposo.

La hermana de Irmak se hace de rogar y le confiesa que, cuando le pida matrimonio de manera oficial, le dará una respuesta, aunque es evidente que ella se muere por estar con él.

Al día siguiente, el empresario organiza una velada muy romántica para estar a solas con la madre de Tilsim. Acuden al cine a ver una clásico y tiene la esperanza que allí le pida matrimonio. Pero, no lo hacen.

El gesto romántico de Bora hacia Karsu

Tras la sesión de cine, acuden a comer a un restaurante de moda, momento que aprovecha Bora para regalarle unos pendientes. Ella cree que es un anillo de compromisoy, al verlos, se queda cortada. El empresario se da cuenta de que algo le pasa y ella, para salir del apuro, le dice que se ha quedado sin palabras porque no esperaba ningún joya. ¿A qué está esperando Bora para dar el paso definitivo?

Karsu desea que Bora le pide oficialmente matrimonio
