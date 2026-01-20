Amor sin límite

Ayça intenta vengarse de Hakan cenando con el primo de Bora... pero nada sale como esperaba

Dolida por las mentiras de Hakan, Ayça acepta cenar con el primo de Bora para darle una lección. Sin embargo, la aparición inesperada del periodista en el restaurante, acompañado de otra mujer, despierta en ella sentimientos que creía bajo control.

Ayça ha conocido a la madre de Bora, Nazan, y han hecho buenas migas. La progenitora del marido de Karsu quiere que la joven conozca al hijo de su hermana, un hombre de negocios adinerado. Aunque Ayça sigue enamorada de Hakan, está muy dolida con él porque no fue sincero con ella. Le hizo creer que era un hombre humilde que se ganaba la vida siendo un guardia de seguridad. Pero, nada más lejos de la realidad. Es un corresponsal de guerra famoso que estuvo un tiempo retirado del mundo del periodismo porque fue herido en una incursión.

Nazan ve a Ayça una candidata ideal para su sobrino

Ahora, Ayça buscar vengarse de él por sus mentiras y se va a cenar con el sobrino de Nazan a un restaurante de moda. Ella tenía las expectativas muy altas, pero, cuando conoce al primo de Bora, se desencanta. Solo habla de aves y de fauna, un tema que le aburre soberanamente.

Durante la velada, Hakan llega al restaurante acompañado de un amiga del trabajo y la mujer que va con él se acerca a saludar al sobrino de Nazan, al que conoce por ser un patrocinador deportivo.

Ayça buscar dar celos a Hakan

El primo de Bora los invita a sentarse con ellos, sin contar con la aprobación de Ayça, que no duda en lanzar indirectas constantemente a Hakan. La sobrina de Filiz ensalza a su acompañante valorando su generosidad, sinceridad y su gran valor ético. Busca dar celos a su ex.

Además, la prima de Karsu, aunque intenta disimular, está celosa al ver Hakan acompañado de una mujer de una gran belleza. De hecho, cree que son pareja. Pero, tienen una relación de amistad.

