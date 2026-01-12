El amor invencible

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Marena y Adrián destapan los negocios sucios de Ramsés, sin imaginar que el padre de Gael reaccionará de la forma más peligrosa.

La crueldad de Ramsés parece no tener límites

Tras varios meses sin saber nada de ella, Gael decide buscar a Marena. Consigue contactar con ella y quedan en el puerto. Adrián la acompaña. Marena es tajante: le pide que se olvide de ella y le confiesa que está embarazada de mellizos. "Tú renunciaste a ellos hace tiempo. No me vuelvas a buscar", le dice con firmeza.

De pronto, aparece Ramsés Torrenegro y los tres se esconden en un barco. Desde su interior escuchan voces. El poderoso empresario mantiene una red de tráfico de mujeres y, al descubrir a su hijo con su exnovia y el terapeuta, reacciona con violencia. Sus hombres golpean a Adrián aunque, al final, los deja marchar, pero cuando denuncian lo ocurrido, ignoran que el policía, que recoge su declaración, está aliado con Ramsés y lo pone en sobreaviso.

Marena y Adrián descubren los negocios sucios de Ramsés y el padre de Gael se siente amenazado y se venga de ellos

Poco después, Ramsés se toma la justicia por su mano: asesina a los padres y a la hermana pequeña de Marena y ella resulta malherida de una pierna. Es trasladada al hospital, donde da a luz a sus mellizos.

Gael suplica a su padre que salve a los niños. Ramsés accede… pero solo se lleva a la niña porque el niño es dado por muerto, aunque Adrián consigue salvarle la vida en secreto gracias a la ayuda de su hermana Jacinta.

Para silenciar a los Marena y Adrián, Ramsés provoca un incendio en el hospital. ¿Conseguirán salir de allí vivos?

Así comienza El amor invencible

La crueldad de Ramsés parece no tener límites

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas
Papel interpretado por Juan Soler

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible
Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora
Franco sorprende a Óscar y Jimena con una fiesta muy especial para celebrar la llegada de la hija de Gabriela a la hacienda Trueba. Para la joven pareja es como celebrar el 'sí, quiero' que quedó pendiente.

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro que protege el orden familiar a cualquier precio
Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro y protege el orden familiar a cualquier precio

Elegante, firme y acostumbrada a controlar cada detalle, Josefa Aizpuru de Torrenegro es el pilar que sostiene a la familia Torrenegro. Su aparente serenidad esconde un mundo de silencios y decisiones que marcarán el rumbo de la historia.

Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar

Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

