Momento destacado
Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián
Marena y Adrián destapan los negocios sucios de Ramsés, sin imaginar que el padre de Gael reaccionará de la forma más peligrosa.
Tras varios meses sin saber nada de ella, Gael decide buscar a Marena. Consigue contactar con ella y quedan en el puerto. Adrián la acompaña. Marena es tajante: le pide que se olvide de ella y le confiesa que está embarazada de mellizos. "Tú renunciaste a ellos hace tiempo. No me vuelvas a buscar", le dice con firmeza.
De pronto, aparece Ramsés Torrenegro y los tres se esconden en un barco. Desde su interior escuchan voces. El poderoso empresario mantiene una red de tráfico de mujeres y, al descubrir a su hijo con su exnovia y el terapeuta, reacciona con violencia. Sus hombres golpean a Adrián aunque, al final, los deja marchar, pero cuando denuncian lo ocurrido, ignoran que el policía, que recoge su declaración, está aliado con Ramsés y lo pone en sobreaviso.
Poco después, Ramsés se toma la justicia por su mano: asesina a los padres y a la hermana pequeña de Marena y ella resulta malherida de una pierna. Es trasladada al hospital, donde da a luz a sus mellizos.
Gael suplica a su padre que salve a los niños. Ramsés accede… pero solo se lleva a la niña porque el niño es dado por muerto, aunque Adrián consigue salvarle la vida en secreto gracias a la ayuda de su hermana Jacinta.
Para silenciar a los Marena y Adrián, Ramsés provoca un incendio en el hospital. ¿Conseguirán salir de allí vivos?
