Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Tras varios meses sin saber nada de ella, Gael decide buscar a Marena. Consigue contactar con ella y quedan en el puerto. Adrián la acompaña. Marena es tajante: le pide que se olvide de ella y le confiesa que está embarazada de mellizos. "Tú renunciaste a ellos hace tiempo. No me vuelvas a buscar", le dice con firmeza.

De pronto, aparece Ramsés Torrenegro y los tres se esconden en un barco. Desde su interior escuchan voces. El poderoso empresario mantiene una red de tráfico de mujeres y, al descubrir a su hijo con su exnovia y el terapeuta, reacciona con violencia. Sus hombres golpean a Adrián aunque, al final, los deja marchar, pero cuando denuncian lo ocurrido, ignoran que el policía, que recoge su declaración, está aliado con Ramsés y lo pone en sobreaviso.

Poco después, Ramsés se toma la justicia por su mano: asesina a los padres y a la hermana pequeña de Marena y ella resulta malherida de una pierna. Es trasladada al hospital, donde da a luz a sus mellizos.

Gael suplica a su padre que salve a los niños. Ramsés accede… pero solo se lleva a la niña porque el niño es dado por muerto, aunque Adrián consigue salvarle la vida en secreto gracias a la ayuda de su hermana Jacinta.

Para silenciar a los Marena y Adrián, Ramsés provoca un incendio en el hospital. ¿Conseguirán salir de allí vivos?