El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Leona Bravo se siente acorralada por los Torrenegro: recibe serias amenazas de Ramsés y Columba

La llegada de Leona Bravo a la vida de los Torrenegro no pasa desapercibida. Ramsés la amenaza cara a cara y Columba le deja claro, desde el primer minuto, que no es bienvenida en la empresa. Leona empieza a vivir su propio infierno.

Leona Bravo se siente acorralada por los Torrenegro: recibe serias amenazas de Ramsés y Columba

Publicidad

Nova
Publicado:

Desde su fugaz encuentro en la mansión Torrenegro con Ramsés, la animadversión de Leona Bravo hacia el empresario no ha hecho más que crecer. Su sed de justicia se transforma en venganza: por él perdió a sus padres, a su hermana e incluso a sus hijos, una herida que no puede olvidar ni perdonar.

Decidida a acabar con su vida, Leona confiesa sus planes a David, su amigo de la infancia, que intenta frenarla sin éxito. "No soporto que el asesinato de mis padres y de mi hermana siga impune. Es un criminal. Me arrancó a mis hijos, me mató en vida", le confiesa. David, impotente, promete no entrometerse en sus decisiones.

La sed de venganza de Leona Bravo

Tras esa conversación, Leona recibe en su casa una visita inesperada: Ramsés. El empresario la ha investigado y quiere conocerla más de cerca. "Puedo estar en todas partes, tengo ojos y oídos para controlar todo lo que ocurre a mi alrededor", le advierte con frialdad.

El padre de Gael le exige lealtad ahora que va a trabajar para su hijo en la empresa cervecera y la amenaza sin rodeos: "Si no me eres leal, te aseguro que conocerás el infierno".

Aterrada, Leona se queda paralizada y, en cuanto Ramsés se marcha, se lo cuenta todo a David.

Pero su pesadilla no termina ahí. En su primer día de trabajo en la empresa de los Torrenegro, Columba, la mujer de Gael, convierte su jornada laboral en un infierno. Le deja clara su posición de poder y le prohíbe acercarse a su marido sino es por motivos laborales : "Soy la esposa de tu jefe. No cruces fronteras con mi esposo". ¿Podrá Leona Bravo soportar la presión de los Torrenegro… o acabará estallando?

Columba le hace la vida imposible a Leona en su primer día de trabajo
Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Una invitada no deseada irrumpe en la recepción de boda de Bora y Karsu

Una invitada no deseada irrumpe en la recepción de boda de Bora y Karsu

Leona Bravo se siente acorralada por los Torrenegro: recibe serias amenazas de Ramsés y Columba

Leona Bravo se siente acorralada por los Torrenegro: recibe serias amenazas de Ramsés y Columba

Pasión de gavilanes - Dínora planea atentar en la boda de Juan y Norma

Dínora planea atentar en la boda de Juan y Norma

Velvet el nuevo imperio - Ana se va a trabajar a San Francisco y Alberto teme perderla para siempre
Momento destacado

Ana se va a trabajar a San Francisco y Alberto teme perderla para siempre

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo
Momento destacado

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo
Momento destacado

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Tras recibir el alta médica, Fernando vuelve a la hacienda Elizondo y aprovecha la ausencia de Gabriela para vengarse de Norma. Intenta acceder a su habitación por la fuerza. ¿Lo conseguirá?

Velvet el nuevo imperio - Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto
Momento destacado

Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto

Ver a su exnovio besarse con otra mujer le duele tanto que rompe a llorar en brazos de su tío Emilio.

Secretos de familia - Engin amenaza a Ilgaz

Engin amenaza a Ilgaz: debe salvar a su padre o destrozar a Ceylin

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Publicidad