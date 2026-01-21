Gael busca a Leona y le dice que la necesitan en casa de los Torrenegro

Después de la salida de Leona de la casa de los Torrenegro, tiene que replantearse su estrategia para acabar con ellos.

Pero Gael no la olvida así como así, y va a buscarla a su casa, donde se la encuentra con David Alejo. Ellos mienten diciendo que son solo vecinos recientes pero Gael sospecha de que ambos empleados vivan tan cerca sin conocerse.

Gael le pide a Leona que vuelva porque su hijo Oliver se ha encariñado con ella. Y porque él también la necesita a su lado.

Ella no quiere generarle un enfrentamiento con su padre pero Gael afirma que eso no va a pasar, aunque su reincorporación tendrá que ser poco a poco.

Y cuando Leona le pregunta de manera directa que por qué hace todo eso por ella, él responde que porque hace muchos años no ayudó a una mujer que sí lo necesitaba y ella le resulta familiar.