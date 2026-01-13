El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Leona Bravo y David Alejo se reencuentran sin reconocerse, mientras el azar la acerca también a Benjamín, el hijo que cree haber perdido.

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Publicidad

Nova
Publicado:

David trabaja ahora como terapeuta en un centro de rehabilitación infantil. El azar hace que vuelva a coincidir con Leona en una piscina: ella acude para hacer rehabilitación y él trabaja en el agua con niños con problemas de movilidad. Al verla, David queda impactado. Le recuerda a alguien de su pasado, pero ella le asegura que nunca se han visto.

Aunque David está convencido de que ya la conoce, Leona insiste en que es imposible. "Hay muchas personas que se parecen, debe de ser una coincidencia", le dice, explicándole que acaba de mudarse a la ciudad.

Casualidades de la vida, Leona ha alquilado un apartamento a Clara, la madre de David. El terapeuta se alegra al saber que va a poder verla a menudo y se ofrece a ayudarla a instalarse. Lo que Leona no imagina es que está a punto de conocer a Benjamín, su hijo, sin saberlo.

Leona Bravo y David Alejo vuelven a coincidir

Cuando la joven se queda sin luz en su apartamento, Benjamín, su hijo, la lleva a su vivienda para ayudarle a arreglar los fusiles después de quedarse sin luz en su vivienda.

Bravo le pregunta la edad. Cuando él le dice que tiene 15 años, ella rompe a llorar. "Tienes la edad del hijo que perdí", confiesa, emocionada. Conmovido, el joven la abraza, mientras Jacinta observa la escena en silencio.

Leona conoce a Benjamín, sin saber que es su hijo
Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando discuten: no quiere que Fernando meta a sus amigos en la hacienda

Gabriela y Fernando discuten: no quiere que meta a sus amigos en la hacienda

Así comienza El amor invencible
Momento destacado

Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

La crueldad de Ramsés parece no tener límites
Momento destacado

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor
Momento destacado

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Después de una fiesta inolvidable para dar la bienvenida a Jimena, el joven matrimonio se refugia en la intimidad de su habitación para disfrutar por fin de un momento a solas. La felicidad y la pasión se imponen en la hacienda Trueba.

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas
Papel interpretado por Juan Soler

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Marcado por la rivalidad, el exilio y un amor del pasado, Apolo Torrenegro irrumpe de nuevo en la vida de los Torrenegro para cambiar el equilibrio de la familia.

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro que protege el orden familiar a cualquier precio

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro y protege el orden familiar a cualquier precio

Publicidad