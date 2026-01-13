El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

David trabaja ahora como terapeuta en un centro de rehabilitación infantil. El azar hace que vuelva a coincidir con Leona en una piscina: ella acude para hacer rehabilitación y él trabaja en el agua con niños con problemas de movilidad. Al verla, David queda impactado. Le recuerda a alguien de su pasado, pero ella le asegura que nunca se han visto.

Aunque David está convencido de que ya la conoce, Leona insiste en que es imposible. "Hay muchas personas que se parecen, debe de ser una coincidencia", le dice, explicándole que acaba de mudarse a la ciudad.

Casualidades de la vida, Leona ha alquilado un apartamento a Clara, la madre de David. El terapeuta se alegra al saber que va a poder verla a menudo y se ofrece a ayudarla a instalarse. Lo que Leona no imagina es que está a punto de conocer a Benjamín, su hijo, sin saberlo.

Cuando la joven se queda sin luz en su apartamento, Benjamín, su hijo, la lleva a su vivienda para ayudarle a arreglar los fusiles después de quedarse sin luz en su vivienda.

Bravo le pregunta la edad. Cuando él le dice que tiene 15 años, ella rompe a llorar. "Tienes la edad del hijo que perdí", confiesa, emocionada. Conmovido, el joven la abraza, mientras Jacinta observa la escena en silencio.