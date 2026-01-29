David sorprende a Leona con una inesperada declaración de amor ante sus familias

David aprovecha que su familia y la de Leona se han reunido para cenar juntas para pedirle formalmente a Leona que sea su novia. Como muestra de su amor le regala un precioso colgante, emocionando a Bravo. "Esto es el símbolo que demuestra que quiero estar en un futuro a tu lado", le asegura y le pregunta formalmente ante sus seres queridos si quiere ser su novia. Ella acepta encantada y se acaban besando apasionadamente.

Durante la cena, Leona se siente pletórica de felicidad y no puede evitar emocionarse al verse rodeada de gente que la quiere. "Gracias Clara por abrirme las puertas de tu casa", le revela a la madre de David entre lágrimas. Ahora, lo único que necesita para completar su dicha es encontrar a sus hijos. No se imagina que Benjamín es su primogénito y que David sabe la verdad, pero no se ha sincerado con ella por proteger a su Jacinta. Su hermana no quiere que Leona conozca la verdad porque teme perder a su hijo, al que adora.