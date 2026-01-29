El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

David sorprende a Leona con una inesperada declaración de amor ante sus familias

David aprovecha una velada familiar para declararle su amor a Leona y pedirle formalmente que sea su novia ante todos.

Inesperada declaración de amor de David a Leona frente a sus familiares

Publicidad

Nova
Publicado:

David aprovecha que su familia y la de Leona se han reunido para cenar juntas para pedirle formalmente a Leona que sea su novia. Como muestra de su amor le regala un precioso colgante, emocionando a Bravo. "Esto es el símbolo que demuestra que quiero estar en un futuro a tu lado", le asegura y le pregunta formalmente ante sus seres queridos si quiere ser su novia. Ella acepta encantada y se acaban besando apasionadamente.

Leona se emociona al recordar a sus hijos

Durante la cena, Leona se siente pletórica de felicidad y no puede evitar emocionarse al verse rodeada de gente que la quiere. "Gracias Clara por abrirme las puertas de tu casa", le revela a la madre de David entre lágrimas. Ahora, lo único que necesita para completar su dicha es encontrar a sus hijos. No se imagina que Benjamín es su primogénito y que David sabe la verdad, pero no se ha sincerado con ella por proteger a su Jacinta. Su hermana no quiere que Leona conozca la verdad porque teme perder a su hijo, al que adora.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino

Inesperada declaración de amor de David a Leona frente a sus familiares

David sorprende a Leona con una inesperada declaración de amor ante sus familias

Pasión de gavilanes - Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora
Momento destacado

Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

velvet el nuevo imperio - Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique
Momento destacado

Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se besan por fin
Momento destacado

¡Ceylin e Ilgaz se besan por fin!

¿En qué se han convertido? Tienen que conocerse un poco más, porque aunque estén casados, todavía están empezando la relación.

Karsu y Bora dan rienda suelta a su imaginación y fantasean sobre cómo serían sus vidas si sus prioridades fueran distintas
Momento destacado

Karsu y Bora dan rienda suelta a su imaginación y fantasean sobre cómo serían sus vidas si sus prioridades fueran distintas

Bora y Karsu reflexionan sobre cómo sería su vida si intercambiaran roles y apostaran por una forma de vida distinta.

La tragedia marca el destino de Leyla: una infancia robada y un futuro incierto

La tragedia marca el destino de Leyla: una infancia robada y un futuro incierto

Gael no puede alejarse de Leona Bravo: en ella ve a Marena Ramos, su gran amor

Gael no puede alejarse de Leona Bravo: en ella ve a Marena Ramos, su gran amor de juventud

Pasión de gavilanes - Sara abandona la hacienda Elizondo por orden de Gabriela

Sara abandona la hacienda Elizondo por orden de Gabriela

Publicidad