David y Leona se confiesan su amor en una cena romántica

David sorprende a Leona con una cena romántica frente al mar. El terapeuta le confiesa su amor y ella acaba entregándole su corazón.

Consuelo ha llevado a Leona hasta la playa con la excusa de dar un paseo, sin imaginar que allí la espera una sorpresa muy especial. David lo ha preparado todo: una cena romántica frente al mar para, por fin, confesarle su amor. Leona no puede evitar emocionarse. Los recuerdos de su juventud regresan con fuerza, y David, con ternura, la anima a permitirse ser feliz a su lado.

Sin embargo, la melancolía se apodera de ella. Piensa en sus padres, en su hermana, en sus hijos… en todo lo que ha perdido. "En este puerto nacieron muchas cosas: nuestra amistad, mis hijos… y también murieron muchas ilusiones y sueños", confiesa Leona, con tristeza.

David le anima a salir adelante. Una vez más, le recuerda que no está sola, que merece seguir adelante y que él estará ahí para ayudarla.

Leona se siente profundamente agradecida con el terapeuta. Sabe que arriesgó su vida para protegerla de los Torrenegro, un gesto que jamás podrá olvidar. Cuando David le pide una oportunidad para conquistarla y Leona decide, finalmente, entregarle su corazón.

