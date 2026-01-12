Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

La llegada de El amor invencible a Nova es una apuesta segura para quienes buscan emociones fuertes y personajes que se quedan contigo. La serie arranca con un motor irresistible: el instinto maternal y el amor incondicional de una madre, atravesados por la desesperación de haber perdido a sus hijos. A partir de ahí, el drama no da tregua.

Otro de los pilares de la historia es el triángulo amoroso entre Marena, Gael y Adrián, un eje que mantiene la tensión y la pasión en cada giro, con decisiones que lo cambian todo y un pasado que nunca deja de pesar.

Leona Bravo y Gael Torrenegro en El amor invencible | Televisa

Y si hay una fuerza que lo empuja todo, esa es la sed de venganza de Marena por el daño sufrido y por la pérdida de sus dos hijos. Pero El amor invencible juega con una idea poderosa: por muchos años que pasen, el amor verdadero puede imponerse al dolor y a la venganza.

A todo esto se suma otra razón de peso para no perdérsela: su reparto protagonista. La serie cuenta con estrellas de la talla de Angelique Boyer, recordada por títulos como Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y Vencer el pasado. Además, participan en la serie Danilo Carrera visto en Quererlo todo y Hijas de la luna, Daniel Elbittar, muy conocido por su papel en La herencia y La desalmada y Guillermo García Cantú, por aparecer en Triunfo del amor y Los ricos también lloran. Todos ellos completan un elenco que garantiza intensidad, carisma y grandes escenas.