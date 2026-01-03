Enrique Otegui es un empresario nacido para ganar

Enrique Otegui es el hombre que siempre juega para ganar, aunque tenga que romper las reglas. Con una mente brillante y una estrategia impecable, ha construido un imperio que lo ha convertido en uno de los empresarios más temidos y respetados.

Pero detrás del éxito se esconde un hombre marcado por la lucha constante por el reconocimiento de un padre que nunca le dio el lugar que merecía. Mientras su hermana Cristina lo tiene todo fácil, Enrique ha trabajado duro, pero también sucio, para demostrar que es el verdadero heredero del legado familiar.

Casado con Bárbara, una mujer que encarna la perfección social, Enrique vive una vida de lujo, pero también de vacío. Su búsqueda constante de emociones lo lleva a un espiral de infidelidades y excesos, incapaz de encontrar algo que lo llene.

Todo cambia cuando Valeria cruza su camino: ella se convierte en su obsesión, el desafío que nunca supo que necesitaba. Ahora, Enrique arriesgará todo lo que ha construido, poniendo en juego su reputación, su matrimonio y su imperio, para conquistar algo que tal vez nunca pueda tener.