Carolina Miranda es Cristina Otegui
Cristina Otegui es una niña bien que se obsesiona con un hombre como Alberto
Será un impedimento para la relación entre Alberto y Ana. No acepta las derrotas.
Cristina Otegui es una mujer que encarna la dualidad entre la dulzura aparente y una despiadada ambición. Hija de un empresario devoto y una madre marcada por la tragedia, Cristina creció envuelta en lujos, pero también en un silencio lleno de secretos familiares.
Con una apariencia etérea y un comportamiento calculador, aprendió a manipular con encanto y sutileza desde pequeña, convirtiéndose en el centro de atención y consiguiendo todo lo que deseaba. Detrás de su sonrisa angelical se esconde una mujer déspota, capaz de hacer lo que sea necesario para mantener el control y obtener lo que anhela.
El objeto de su obsesión es Alberto, un hombre que representa todo lo que Cristina desea pero no puede poseer completamente. Dispuesta a cualquier sacrificio, desde aprovechar su frágil salud como herramienta de manipulación hasta construir un matrimonio basado en mentiras, Cristina no tiene límites.
Su astucia y sus recursos económicos la convierten en una adversaria formidable. Pero cuando descubre que Ana, alguien a quien considera insignificante, es el amor verdadero de Alberto, su delicado equilibrio mental se rompe. En una espiral de celos y venganza, Cristina demuestra que no descansará hasta destruir todo lo que se interponga en su camino, revelando el monstruo que siempre estuvo bajo su piel perfecta.
