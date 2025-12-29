Alberto Márquez pertenece a la familia de la casa de modas en la que trabaja

Velvet el nuevo imperio

Alberto Márquez creció entre la opulencia de la moda y el arte, pero detrás de su fachada de privilegios se esconde un joven marcado por la soledad y la rebeldía.

Con un espíritu independiente, cultivó su amor por el diseño y el origami, aprendiendo a expresar su sensibilidad en un entorno que exigía perfección.

Su mundo cambia al conocer a Velásquez, una jovencita diferente a todo lo que había visto. Ana se convierte en su amiga, confidente y, finalmente, en el gran amor de su vida, con quien comparte sueños y secretos que trascienden las barreras sociales.

El amor de Alberto por Ana es tan intenso como complicado. Aunque la distancia y las responsabilidades familiares los separan, nunca deja de buscar formas de estar con ella, enfrentándose a las expectativas de su familia y a las presiones de un mundo empresarial en crisis.

Obligado a elegir entre salvar el legado de su padre o su propia felicidad, Alberto demuestra que, a pesar de sus privilegios, su corazón late con la misma intensidad por Ana, incluso cuando las circunstancias los obligan a tomar caminos separados. Su historia es la de un hombre dividido entre el deber y el deseo, dispuesto a luchar por el amor, aunque ello signifique perderlo todo.

