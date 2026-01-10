Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano antes de irse a París

Ana Velázquez y Alberto Márquez se enfrentan a uno de los eventos más importantes de sus vidas. Y no solo por el desfile de la marca para la que trabajan, sino porque acuden juntos.

Es su primera aparición pública como pareja, ya no quieren esconderse de nadie.

Antes de entrar recuerdan su infancia y cómo se conocieron. Y sobre todo, cómo surgió entre ellos el amor que todavía se profesan y que durará más que el paso de los años.

Sin embargo, algo pasó porque Alberto regresa ahora a las galerías Velvet. ¿Dónde ha estado?

Y trae nuevas noticias: van a abrir un Atelier en París y Ana va a ser la diseñadora. Ahora ella, aunque al principio tiene dudas, tiene que avisar a su tío de que va a trasladarse y a dejar Nueva York.

La familia de Alberto no va a dejar que se vaya así como así, y le insisten en que se quede al frente de sus obligaciones. Pero él quiere emprender su camino él solo, así que propone a Ana que se vayan a París esa misma noche.